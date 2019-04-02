Dr.東：醫第三期肺癌　免疫治療增存活率

肺癌可怕在症狀可以不明顯，確診時已屆晚期，只餘下化療及電療選項，根治機會較細，五年無惡化存活率低。國際權威期刊《新英倫醫學雜誌》早前發表一項突破性研究，揭示第三期肺癌病人在化療及電療外，若再配合免疫治療，可有效提升存活機會。最近，該款新型免疫治療藥物在香港註冊，但單是免疫療程費用或需五十萬港元，較電化療高一倍。



肺癌在香港每年有近五千宗新症，逾三千五百人死亡。臨床腫瘤科專科醫生李宇聰指，肺癌可以無明顯症狀，大部分患者是在久咳不愈、咳血或因其他疾病求醫時才一併確診，六成個案確診時已屬第四期。目前，僅第一及二期肺癌能透過手術切除作治療，根治性高；至於到第三期肺癌，只得一半患者能以電療加化療再配合切除手術治療，另一半病人則因年紀大、心肺功能差等只能單單接受電療加化療。



電化療難將肺癌「斷尾」，李指僅一成病人能完全根治，病人五年內死亡率高。早前國際一項權威研究證實，對於未能接受切除手術的第三期病人，在接受電化療後至病情未惡化前，配合PD－L1抑制劑「度伐利尤單抗」(Durvalumab)作免疫治療，療效理想。在該研究中，用藥病人無惡化存活期中位數達十七點二個月，較沒使用免疫治療病人僅得五點六個月長約一年，減低死亡率外，亦延慢病情惡化速度。



免疫治療相對較昂貴，李指現時治療肺癌的電化療，整個療程費用介乎二十萬至三十萬港元，而免疫治療費用一個月約需四萬港元，療程通常長達一年，即療程合共或需五十萬港元以上，且未計同時需進行的電化療費用。不過，單做電化療易復發，病人可能要再付出一筆費用治療，又或因抗藥性問題要轉用二線藥物，前後所花費用可能與免疫治療相差不遠。



然而，免疫治療也非萬能，李解釋，目前研究只證實上述免疫治療僅對第三期的非小細胞肺癌有顯著療效，對較罕見的小細胞肺癌療效，目前未有大型科學研究印實證，而有長期免疫系統疾病及第四期肺癌病人，免疫治療效果亦相對較低。正所謂預防勝於治療，李提醒高達九成肺癌由吸煙引起，為防肺癌纏身，最好戒煙，高危人士亦要定期身體檢查，愈早確診，根治機會愈高。



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