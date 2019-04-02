無拘無束緊貼報道　隨時隨地快人一步

「上東網，知天下」，東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人，又有優惠着數益讀者。潮興即興旅行，起飛前仲要租蛋換SIM卡？太out了！「3香港」推出全新「世界更自遊」外遊服務，從此再無牽掛，想飛就飛。東網由今日起一連3日，每日均會選出20名幸運讀者，送出24個月外遊服務（共值港幣$112,320），讀者無論身處何地，都可以無拘無束盡情上網，並瀏覽東網多元化的新聞報道，和精心炮製的影片節目！



新聞資訊最新最快的東網，豐富內容讀者一秒鐘都不能錯過。熱愛外遊的港人，當然要選用一個方便貼心的外遊服務，才能緊貼香港及世界各地大事。為了讓讀者能夠享受無拘無束的上網快感，東網聯同「3香港」推出一連3日的有獎活動，只要進入活動頁面，完成指定步驟及回答簡單問題，便有機會免費享用24個月「世界更自遊」外遊服務。



活動頁面網址：http://bit.ly/2UqDpAX



該服務網絡覆蓋日、韓、泰、英、美、法等110個熱門旅遊國家／地區。用家可盡情使用外遊數據，亦可透過指定應用程式，無限接聽及致電回港，不用換SIM或租蛋，隨時隨地睇東網，方便程度滿分！



提提你，活動每日早上9時開始，每日得獎名額20個。除了發揮創意回答問題外，亦謹記要填妥個人資料，方便得獎後聯絡啊！