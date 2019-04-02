山竹襲港逾半年　石澳泳灘面目全非瞭望台復修無期

去年九月超強颱風「山竹」襲港導致香港滿目瘡痍，其中著名旅遊景點、康文署轄下石澳泳灘更是重災區，洗手間、更衣室、淋浴設備亦受到嚴重損毀，救生暸望台更被「吹歪」，泳灘一片頹垣敗瓦。東網發現山竹襲港後至今半年，泳灘兩個救生瞭望台仍未復修，猶如比薩斜塔，香港雨季將來臨，或進一步拖慢工程進度，復修工程遙遙無期。康文署表示，兩個瞭望台因傾斜仍需時復修，會繼續跟進。



東網記者上月到石澳泳灘視察，看見泳灘上沙塵滾滾，工人正進行工程，不時有工程車在泳灘上駛過，兩個瞭望台以水馬及圍欄大範圍圍封，目測該兩個救生瞭望台傾斜了約十至廿度，而且工程期間沙泥被掘起堆積至兩米高，面目全非。



康文署回覆東網時表示，兩個救生瞭望台因傾斜仍需時復修，會繼續與政府工程部門跟進，已在泳灘上設置兩個臨時救生瞭望台，於昨日起提供救生服務。現時泳灘的公眾設施，包括洗手間、更衣室、淋浴設施、燒烤場、救傷室及職員休息室等已完成復修，並已開放予市民使用。



對於工程期間，有工程車在泳灘上行駛，令人擔心工程或會影響近岸生態，造成不可逆轉傷害；康文署指，復修瞭望台涉多項工序，包括清走堆積在瞭望台石屎地台的沙粒、扶正瞭望台、灌入混凝土加固地基以鞏固瞭望台位置、用沙完全覆蓋石屎地台等，因此需在泳灘圍封的範圍內使用重型機械進行有關工程，而灌注的混凝土是用作鞏固瞭望台位置，不會對生態造成影響。

