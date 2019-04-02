探射燈：把握黃金72小時　克服熊貓繁殖三大難關

大熊貓繁殖中面對發情難、受孕難及幼子存活難等三大難關，惟四川臥龍神樹坪基地卻能克服難關，不斷培育出熊貓新一代，基地內現有多達十八隻兩歲以下的熊貓BB。工作人員透露，秘訣是抓住熊貓發情的黃金七十二小時，不停調換雌雄熊貓的居所，增加發情機率。不過，圈養大熊貓之間的交配易導致近親繁殖，當局正進行大熊貓野化放歸計劃，望擴大熊貓的野外種群，維持大熊貓持續健康發展。



目前全國野生大熊貓估計有約一千八百六十四隻，而全球圈養大熊貓則有五百四十八隻，由於人類砍伐森林破壞熊貓棲息地，加上熊貓自身的繁殖能力低，大熊貓要繁殖後代困難重重。雌性大熊貓的發情期通常在每年的春季，每年只會發情一次，而一次也只有一至三天，大熊貓繁殖備受挑戰。



不過，主要為大熊貓進行繁育工作的臥龍神樹坪基地內的熊貓幼稚園，卻能擁有達十八隻現年兩歲以下的熊貓BB。基地工作人員透露，成功讓大熊貓懷孕的秘訣在於把握熊貓發情的黃金七十二小時，工作人員會在發情期內為雌雄熊貓調換居所，讓大熊貓能嗅到對方氣味，增加發情機率。



若出現雙胞胎時，或會因熊貓媽媽照顧不及，令其中一子未能進食足夠的母乳而夭折，故此，工作人員則會「換子」，每隔一周將兩隻熊貓BB互換，人工餵奶與自然餵哺相結合，讓雙胞胎也能同時存活。



另外，為了避免近親繁殖，擴大熊貓的野外種群，中國大熊貓保護研究中心正進行大熊貓野放計劃，接受完半野化訓練的熊貓則會放歸森林。其中鄧生保護站會利用高科技放置紅外線攝影機，以觀察野生熊貓及其他伴生動物，如雪豹、牦牛及水鹿等棲息情況。



在鄧生保護站工作廿年的調查員楊帆表示，只親眼目睹過兩次野生大熊貓，曾在調查工作期間踩空跌落四米高的懸崖險送命，他認為工作危險但使命感強，呼籲民眾保護熊貓，維持生態。

