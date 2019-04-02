探射燈：港人專享汶川生態旅遊團　探索野生貓蹤

「圓碌碌」的可愛大熊貓深受港人喜愛，除到海洋公園外，港人也可選擇直接前往熊貓故鄉四川臥龍探探大熊貓。四川省文化和旅遊廳表示，今年會針對港人推出一系列旅遊優惠，除一眾由港府協助重建的熊貓基地會延續港人免費入場優惠外，三星堆博物館由本月起也免費向港人開放。而本月起海洋公園與香港中國旅行社也推出港人專享的汶川臥龍生態旅遊團，參加者能獨家深入熊貓自然保護區，探索野生熊貓蹤影，以加深對大熊貓保育的認識。



四川省文化和旅遊廳國際交流與合作處處長袁世軍表示，過去三年訪川的香港遊客人數都位列首一、二名，去年香港旅客達四十一萬人次，居整體訪川旅客的第二位。為吸引更多港客訪川，當局會推出多項港人優惠，包括中國大熊貓保護研究中心旗下的都江堰基地和神樹坪基地，將繼續免費向港人開放。成都三星堆博物館也宣布，本月起至今年底，港澳台居民憑有效身份證可免費入場參觀。袁期望，九寨溝今年恢復局部開放後，香港旅客可增長兩成，客量衝破五十萬人次。



另外，去年財政預算案中向海洋公園撥款三億元支持推廣保育項目，在此撥款下，海洋公園連同中旅社合辦全港首個汶川臥龍生態旅遊團，團友可體驗大熊貓護理員的日常工作，打掃大熊貓住處，更可獨家前往需要申請才能進入的巴朗山鄧生保護站，到原始森林的邊緣探索野外大熊貓與其伴生動物的足迹。



海洋公園行政總裁李繩宗表示，舉辦生態團非以盈利為目標，而是希望向公眾宣揚生物多樣性，除市民可報團外，公園今年七月也將與新家園合作，數百位基層年輕人將獲資助參團到四川交流，而生態團也能提供遊學團，供學校參與。