探射燈：臥龍基地擇偶選擇多　增熊貓懷孕機率

香港海洋公園一對大熊貓「盈盈」和「樂樂」多年來未能「開枝散葉」，四川林業和草原局計劃將一對熊貓一齊送「回鄉」，指四川自然涼爽的天氣環境更適合繁殖，同時可提供更多配偶選擇，亦可全面評估不孕原因，而這段「真空期間」可再借出其他熊貓來港展出。海洋公園指，兩熊貓不會在今年繁殖期內送返，至於明年會否動身，則需視乎今年的繁殖情況及兩地政府商討再作決定。



今年已十三歲高齡的盈盈和樂樂「造B」多年仍「食白果」，盈盈曾於四年前遠赴四川找「外援」並成功懷孕，但可惜最後胎兒被母體吸收而流產。四川林業和草原局、大熊貓國家公園四川省管理局局長劉宏葆表示，局方非常樂意再提供服務，讓香港兩隻大熊貓自然繁殖，其中一個方法是把兩隻大熊貓運回四川，在當地開枝散葉，穩定後再運回香港，屆時可再借出熊貓來港展出。局方對此是非常積極開放的，而具體安排則需聽從香港政府及國家的指令。至於何時動身，局方希望能「愈快愈好」。



以往曾單獨將盈盈運回四川參與繁殖計劃，為何今次要將樂樂也一併送回鄉？劉解釋，是因為兩隻大熊貓在一起習慣了，為了避免引起不必要的健康影響，故考慮將兩隻大熊貓一併送回鄉。而四川作為熊貓的棲息地，四季分明的涼爽天氣，比起香港潮濕及炎熱的天氣更自然及適合熊貓繁殖。



成都大熊貓繁育研究基地主任張志和補充，雌性熊貓有選擇性，即使處於發情期，如對象不喜歡，也不會進行交配。而臥龍熊貓基地選擇性較大，能為盈盈提供多一個對象選擇，增加懷孕機率；另外臥龍基地在繁殖方面的經驗及環境更加豐富，兩隻熊貓可運回四川作全面評估，評估身體狀況及不孕原因，如落實回鄉計劃，兩熊貓最少需逗留一個繁殖季節，即最少半年。



盈盈現已十三歲，相當於人類的四十多歲，是否已成為高齡產婦？張解釋，十三歲仍是合適的生育年齡，曾有熊貓達二十歲也能產子，故「年齡並不是問題」。另盈盈的胎兒曾出現被母體吸收的情況，張志和說，該種情況在聖地牙哥的熊貓也有出現，有熊貓曾懷上雙胞胎，在臨盆前的一個星期，其中一個胎兒卻「被消失」，俗稱「化胎」，這次運回基地的檢查也包括研究化胎的原因，檢查盈盈不孕之謎。



中國大熊貓保護研究中心大熊貓專家李德生也指出，四川熊貓基地有很多大熊貓，擇偶對象較多，而盈盈樂樂卻只有彼此，選擇有限：「盈盈只有樂樂，樂樂也只有盈盈」，所以未來會多採取不同方式，如人工受孕提升懷孕機率。



海洋公園行政總裁李繩宗表示，因應盈盈樂樂現已開始有發情行為，故今年運回四川的機會很低，而若今年繁殖期仍未能添丁，明年的繁殖季節會再繼續與內地專家商討回鄉事宜，期望達成一個合適的方案。