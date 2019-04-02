留澳華女泣訴港男騙財騙色　偷拍性愛片唔肯刪除

澳洲一名中國女留學生近日在網上泣訴，指自己早前認識一名來自香港的「極品渣男」，對方不但在拍拖期間「吃她的，住她的」，兩度偷食劈腿，又偷拍她和前度女友的裸照、性愛短片，「在電腦裏存了滿滿3個文件夾」；到分手時，渣男更涉嫌偷走她的名牌衣服鞋襪，以及信用卡，讓她既憂心又憤怒。



該名化名小Y的女留學生在網上剖白，她與該港男（下稱V）是大學預科班同學，認識後互有好感，從去年3月起「很自然便在一起」；惟兩人拍拖後，V即露出真面目，小至房租水電、衣服鞋襪，大至到斐濟、澳洲黃金海岸和日本旅行的機票酒店，全都是小Y一手支付包辦。更讓小Y無奈的是，兩人同在8月生日，她送了一台電腦作禮物，更自費包辦斐濟之旅，而對方只送了她一張黑白打印的賀卡。



兩人交往期間，小Y揭發V兩度劈腿，與前女友復合；更令她心寒的是，小Y發現V手機內，儲存了大量偷拍她和其他女生的裸照及性愛片，「都是在我不知情的情況下偷拍的」。V雖然曾答應刪除，惟後來又以「刪了裸照感覺和他前任2年的戀愛白談了」為由而拒絕，小Y為此向V的姐姐控訴，反被對方罵「Bitch」（婊子）。



直到去年12月，小Y因故拒絕再給V零用錢，V竟提出分手。更令人擔憂的是，他提出分手時仍持有小Y的信用卡，及後又不斷找藉口拒絕歸還。其姐姐更趁小Y不在澳洲期間，偷走她的名牌衣服鞋子，又把她的私人用品掉到露台上暴曬，令她的化妝品全部報銷。事件在網上引起熱議，被問到當初看上渣男甚麼時，小Y直言︰「我瞎啊。」不過，至今V仍未親身回應事件，令不少網民質疑只是女方單方面說法，難辨是非。