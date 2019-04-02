刀手駕2車九龍塘夾停的士伏擊　拉2男下車狂斬　

今日（2日）凌晨4時許，2名男子乘搭的士擬返回大埔林村住所，其中一人是泰國籍，的士沿九龍塘窩打老道往獅子山隧道，途至九龍塘會對開時，突有2輛私家車從後追至，其中1輛銀色私家車超前，與另一輛私家車前後將的士夾停，隨即有多名刀手持利刀落車，不由分說打破的士2邊後座車窗玻璃，開門將2人拖出，然後揮刀襲擊，他們手無寸鐵，俱中刀受傷。的士車廂、車身及地上遺下血漬斑斑，一隻波鞋及一件血衣亦散落路面。



刀手得逞後，跳回2輛私家車逃去，的士司機因而受驚，將車駛前約600米至羅福道對開才停車報警，泰漢負傷截停一輛電單車向司機求助。警員接報到場，召救護車將2名傷者送院治理。



警方初步調查，獲悉2名事主早前在尖沙咀一間酒吧消遣期間曾與人爭執，及後結帳乘的士離去，詎料即發生斬人血案。



據的士司機稱，事發時被一輛私家車超前閘停，另一輛則停在的士右邊，當時車上2人已心知不妙，驚叫「呢次大鑊喇」，隨即被數名戴口罩持開山刀男子拉落車狂斬。兇徒得逞後登車逃去。司機續指當時好驚所以開車，沿窩打老道直駛至近羅福道停下及報警。而2名傷者負傷截停一輛途經電單車求助，電單車司機表示，起初以為發生交通意外，停下協助報警，警員到場調查時才知道是發生傷人案。





