港男慢慢撳　不滿後排催　網民倡點餐要考牌

快餐店一向講求速度與效率，近日有人疑不熟悉點餐機運作，點餐時「邊揀邊諗」，被後面客人催促而大感不悅，反惹來網民怒斥︰「最憎人阻X住晒」。



有網民星期日（31日）在Facebook群組「Tai Po 大埔」講述事件，指在太和一間連鎖快餐店使用自助點餐機點餐期間，在他後面排隊的女客人不耐煩地說︰「不如我幫你啦。」於是他回答︰「我揀吓先。」未料她竟重複指要幫忙點餐，更直接問他︰「你要咩呀」？



他直言知道有很多人正排隊等候，「咁都要等㗎啦」，又指自己「冇背好晒餐牌，所以要邊揀邊諗……點餐機不就要嚟咁用？」他對該女子的催促深感無奈︰「多謝你咁熱心，不如你幫我畀錢啦」。



惟事件卻引起網民反批發貼者︰「阻住成村人仲當自己啱晒？」、「唔識唔熟就去櫃枱買啦，阻住晒」、「知唔知自己去緊食快餐呀？」、「我最討厭呢啲人……唔該尊重吓排後面嘅人」。



有自稱是事主朋友的網民解釋︰「其實佢係視障人士，佢睇嘢有困難，係需要好慢好慢咁睇的。可能畀人催到唔耐煩，所以忟咗，講嘢又寸咗」。

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