資料庫：北區屢發生搶劫巨款案　有事主被南亞幫斬腳踝

近年北區曾發生多宗傷人搶劫巨款案件，有消息指，不少「金融螞蟻」幫助「地下錢莊」走資，聘用水貨客以「螞蟻搬家」的手法，收取酬勞後偷運大量現鈔來港，再由專人交接。



去年6月1日，姓曾（55歲）男子因工作關係要負責處理巨款，當他駕駛名車沿沙頭角公路往上水，至禾徑山路對開突遭3輛車前後閘停，4名匪徒以鐵錘扑爆車窗並亮刀指嚇圖搶錢，曾極力反抗下，有其他車輛駛至，賊人事敗乘車逃去，事後其中一輛疑涉案私家車被燒毀滅證。



17年8月30日，姓陳(34歲)男子帶有110萬港元現金打算來港買月餅券，其在上水新都廣場外突遭2名肥瘦匪徒打劫，搶去其背囊現款，陳反抗時被人以水喉通扑傷頭部。大埔警區重案組追查11小時後拘捕一名涉案男子。



16年12月23日，姓戚(39歲)內地男子，帶着裝有8萬歐元及44.8萬元美金(折合約400萬港元)的背囊及旅行篋，行經上水中心購物商場對開一條行人天橋時，4名戴鴨舌帽的南亞漢撲出，揮刀剁向戚的左腳踝，並奪去其背囊及旅行篋，得手後分頭逃跑。

