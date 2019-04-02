長者嘆找10份工均無人請　團體轟政府製造貧窮

立法會福利事務委員會今(2日)召開特別會議，舉行全日公聽會，105個團體及個人出席講述香港貧窮情況及訂立滅貧目標的意見，多位出席者均指香港貧富懸殊嚴重，政府財政儲備逾萬億港元，十年來億元富豪有增加，但十年來貧窮人口維持逾百萬人，2017年每5名港人有1人貧窮，顯示政府扶貧政策成效不彰。



流動露宿車車主聯盟主席張木根指，他6年前住劏房，月租3000多港元，無力支付不斷上漲的租金而露宿，但他「靠雙手不靠特首」，繼續工作不領社會福利。67歲的退休基層公務員黃月嫻指，退休靠3000多港元長俸，她過去兩年找過10份工，例如做診所兼職清潔和鐘點工，卻無人聘請，現靠拾荒維生，感到無奈和被動。



經常向基層派飯盒的膳心小館營運總監張子煒表示，政府三位司長每日近萬港元人工，但政府對房屋、醫療和福利卻斤斤計較，將長者綜援門檻提高至65歲是為富不仁，忤逆不孝，「有頭髮邊個想做瘌痢？有能力邊個想政府施捨？」落區事工統籌趙日輝指，香港有21萬名在職貧窮人士，是因政府帶頭聘請外判工，時薪工資不高於36.5港元，政府只用現金津貼的派錢方式扶貧，如官員用同理心和憐憫心制訂政策，應設立生活工資水平至時薪50至55港元。



勞工及福利局局長羅致光回應指，2017年香港貧窮率維持在14.7%，在公屋等非現金福利介入後，貧窮率下降至10.5%。政府在社福經常性開支預算不斷增加，19/20年開支預算達843億港元，期望未來政府取得住戶開支調查等數據，可看到政府各方扶貧政策的成效。