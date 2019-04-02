曾偉雄任國家禁毒委員會副主任　學者料打擊中港澳毒禍

警務處前處長曾偉雄出任內地國家禁毒委員會副主任。曾偉雄指內地禁毒工作有一定成效，自己的新崗位屬很大任務，會全力以赴。學者形容內地近年已成世上其中一個嚴重猖獗的供毒中心，毒品偷運不排除會經過香港，委任曾偉雄，或因內地認為解決毒品問題，連同香港及澳門共同打擊會更奏效；有立法會議員相信，曾偉雄的加入，對內地打擊中港澳三地毒禍，以至打擊金三角地區有連繫的犯毒集團，可起一定作用。



曾偉雄昨日(1日)在北京與公安部常務副部長王小洪會面。中國禁毒網引述曾偉雄指，中國曾飽受毒品之害，當今世界又面臨毒品威脅，對擔任副主任一職感榮幸及責任重大，會全力以赴。他接受傳媒查詢時並形容，新工作屬很大任務，內地有毒品問題，但禁毒工作有一定成效，近14億人口中只有400多萬人吸毒。



禁毒網又引述王小洪指，國家禁毒委員會研究決定增補曾偉雄為副主任，體現內地政府和警方厲行禁毒的決心，形容曾偉雄曾擔任香港警務處處長期間，特別在打擊有組織犯罪中顯示出魄力和擔當，冀他續貢獻國家禁毒事業。國家禁毒委員會主任，為身兼中國國務委員、公安部部長的趙克志。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，本港有販毒集團與內地、東南亞有連繫，甚至擔任轉銷角色，而有這些集團的主腦則流竄至其他地方遙控毒品活動，曾偉雄曾任警隊一哥，相信對本地販毒集團有一定研究，內地今次委任，相信是希望他可提供意見及策略，打擊中港澳三地毒禍。



立法會保安事務委員會委員葛珮帆指，毒品問題屬國際性及跨國性，香港作為自由港，過往花費大量力氣打擊，偵破多宗偷運毒品案，國家禁毒委員會想借用香港人才及經驗處理毒品問題有其理由，相信曾偉雄加入對打擊三地毒禍可發揮一定作用。



