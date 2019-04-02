社福機構打工皇帝年薪275萬媲美高官　工會斥社署乏監管

非政府機構高層薪金媲美社會福利署首長級官員。社署2017/18年度非政府機構最高三層職員的資料顯示，東華三院、香港聖公會福利協會及香港耆康老人福利會的高層年薪分別達275萬、270萬及223萬港元，成為社福界3大「打工皇帝」。有工會批評，社署未有監管機構如何運用公帑，讓高層盆滿缽滿。



職工盟社會福利機構員工會總幹事曾紀南表示，多間機構的高層薪酬貼近社署官員，以東華的社會服務科總主任為例，2017/18年度獲27萬港元現金津貼，金額等同一名新入行的文憑社工的年薪。對於東華回覆指，因社服總主任管理的服務單位及員工已倍增而提供相關薪酬，曾認為，若工作量增加，理應增加人手，而非只讓一名高層享有高薪。



根據整筆撥款規定，每年獲社署資助少於1000萬港元或資助佔其營運收入不超過50%的非政府機構，可豁免遞交最高三層職員的薪酬檢討報告。今年有68間機構須向社署遞交報告，該會理事長邱智恆批評，需要公開薪酬的機構過少，認為所有獲資助的機構均應公開帳目，又批評現時有多間機構仍未上載報告，質疑社署工作態度怠慢。



勞工及福利局局長羅致光在立法會被問到相關事宜時表示，資助機構附帶福利一般較政府差，而有關福利不會反映在政府薪酬架構中，所以資助機構或會改以薪酬方式代替福利，直言需要將福利開支扣減後，才能與社署同等職級作比較。



社署回應指，收到機構報告後，會根據指引進行評估，如發現機構第一層人員的總薪酬數額或薪酬升幅偏高，該署會作進一步跟進，包括與機構管理層會面，要求機構提供詳細解釋及相關補充資料予部門考慮，以確保機構恰當運用公帑。社署現正就已遞交的檢討報告進行評估工作。