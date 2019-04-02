許智峯辯稱有權搶女EO手機　官質疑權從何來

民主黨立法會議員許智峯於去年4月立法會審議《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》期間，涉嫌在大樓內搶去政府「狗仔隊」一名女高級行政主任(EO)的手機，並將手機帶入廁所逗留16分鐘始歸還，許事後被控目的在於使本人或他人不誠實獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務3罪，經審訊後早前被裁定3罪表證成立，案件今(2日)在東區法院續審。許智峯已作供完畢，辯方再無其他證人，案件現押後本月24日作控辯雙方結案陳詞，期間許准以原有條件繼續保釋。



控方今天盤問許時，指他從女EO手機中發現的所謂「敏感資料」，其實只記錄了「議員姓名、在立會大樓的位置、政黨背景、發言及投票立場」，這些都是公開資料，並無違反私隱條例。許回應指，政府收集資料的方式已超出法例容許的適度，更將資料保留3個月以上，直言「keep多過一日已經係違法，點解會都開完仲要保留？已經違反私隱條例。」



另外，因許強調該EO無權進入立法會，裁判官一度問：「佢冇權入嚟，你咪叫保安叫佢走囉？同你攞佢手機有咩關係？」許回應指，因對方若是未獲授權進入立法會，卻手持手機監視議員行蹤，便屬嚴重犯法，他自覺有權立即出手阻止。



官續問：「有人拎刀就話搶刀，但你只係搶手機，你認為你有權咁做咩？權從何來？」許表示議員職責之一是「見到有人做可疑事就要去查詢，我認為佢犯法，所以我有權阻止」，加上他擔心對方會立即刪走手機上的資料或將手機上鎖，故必須即時行動搶去手機才能查看內容，許補充「如果佢冇收埋唔畀我睇，我就有好啲嘅處理方法」。



許在庭外接受訪問時表示，現仍待私隱署作最終回覆，若有結果會立即公布。他承認，議會中暫時只有他不滿政府狗仔隊的安排，現時狗仔隊仍繼續運作，他稱大感無奈。