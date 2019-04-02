5個內地魚樣本含孔雀石綠　楊屋道街市一桂花魚含量最高

魚類是市民平日最常食用的菜餚之一，但市面上部分食用魚卻被驗出含有禁藥孔雀石綠，恐有潛在致癌風險！香港浸會大學香港有機資源中心於全港街市中採購食用魚樣本，以檢測殘餘污染物的含量。結果發現，57個樣本中有5個來自內地常規水產養殖場的樣本，驗出含孔雀石綠代謝物無色孔雀石綠，當中以荃灣楊屋道街市的桂花魚樣本含量最高。另外部分樣本如烏頭等亦被驗出重金屬含量偏高，對小童構成健康風險極高。



有機資源中心於去年9至11月期間前往103個濕街市，巡查共348個魚檔及街舖，並購買57個食用魚樣本，當中包括「內地常規養殖」、「本地常規養殖」、「本地認證有機養殖」等，品種則有桂花魚、羅非魚及烏頭等。檢驗後發現，1個羅非魚、2個桂花魚及2個鯇魚樣本驗出含無色孔雀石綠，含量介乎每公斤0.7微克至6.9微克，來源包括大埔街市、聯和墟街市等。



中心亦檢驗樣本的重金屬含量，發現所有樣本均未有超出規定，但有3個烏頭魚樣本及1個羅非魚樣本被驗出含砷化物超出中國最高允許濃度，最高濃度樣本為每公斤1.056毫克，來源為東區春秧街的內地常規養殖樣本。



另外，一個購自大埔街市的桂花魚樣本被驗出含每公斤0.054毫克的重金屬甲基汞，若15公斤重的小童每日進食28克該桂花魚，將會超出每日容許的甲基汞攝取量。汞會對神經、消化和免疫系統造成影響，孕婦食用可能對胎兒腦部和神經系統發育有不良影響。



食物安全中心回應指，已作出跟進，抽取相關魚類樣本作化驗，現正等候化驗結果。