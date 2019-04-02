少數族裔批中文教育失敗　基層盼設兒童醫療券

多名少數族裔青年及學生出席立法會福利事務委員會公聽會，講述少數族裔的貧窮問題，他們認為教育可以改善貧窮，但批評教育局只向少數族裔教授簡易中文，並無專業培訓的教師教授他們中文作為第二語言。另外，有基層家庭要求政府增加兒童醫療券，每年資助額2000港元。



港大四年級南亞裔學生Yasmeen IQRAH認為很多教師有偏見，政府少數族裔中文培訓制度亦失敗，將影響他們進修、就業及生活質素，禍延下一代。於港大讀書的尼泊爾港人Arlin IRAI指，少數族裔人士被視為一定不可能考到大學，教師對他們無信心，令他們輸在起跑線上。在港大修讀護理學士課程的Kulsoom OMME指，南亞裔人士的母語不是英文和中文，政府欠文化敏感度，政策沒有回應他們的學習需要，欠缺標準課程培訓教師，讓他們向少數族裔教授中文作為第二語言。



多名基層家長指，照顧兒女負擔大，醫療開支多，希望政府增設兒童醫療券。另外，關注綜援低收入聯盟10多名代表在立法會外請願，戴上財政司司長陳茂波的面具，諷刺他對富人和窮人理財有兩個臉孔，對富人應使則使，對基層則審慎理財。團體人士要求政府按不同家庭的基本生活開支水平，訂立基本生活保障，及重新檢討綜援，提升標準金額及租金津貼金額等。