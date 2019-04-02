網民熱話：男子門外徘徊疑似爆格　門CAM拍下全程

市民出入記得鎖好門窗，勿讓賊人有機可乘！有網民於社交網站上載了一條短片，片中一名年約30至40歲男子在一單位前徘徊，左顧右盼一輪後即上前企圖將大門打開，未幾又匆匆離開，全程被「門CAM」拍下。事件引起網民討論，指該男子「熟口熟面」，更經常於區內流連，形迹可疑，呼籲居民當心；不過亦有網民「錯重點」，大讚門CAM質素佳，更追問片主從何購入。



網民Emily Pui Yee於Facebook群組「屯門好生活」上載短片「小心！屯門湖景有人爆門！」短片上載逾20小時已有超過10萬瀏覽率。根據門CAM紀錄，昨日(1日)下午約2時，一名身穿黑紅外衣的男子於單位外徘徊，未幾即從口袋掏出物件疑似「爆門」，其後該男子聽見聲響後即迅速離開，全程歷時10秒。



據了解，事發地點在屯門湖景邨湖光樓，而片主未有就事件報警。有網民聲稱認得該男子常於區內出沒，更是區內保安員，眾說紛紜。



另有不少網民大讚片主「醒目」，懂得於大門安裝門CAM，而且鏡頭像素不俗，清晰拍下男子面貌，引起不少網民追問片中門CAM從何購入，片主亦大方分享門CAM牌子，有網民戲稱「呢個殖入式廣告做得幾好」。



網民有話說



Eric Tam：應該盡快報警！



Kitty Nam：大家小心門戶



Alan Fung：咁多間唔搞就係搞有cam嗰間？



Rachel Li：請問係咩cam？想裝返個



Chan Chan：咩cam，可唔可以介紹來，求pm



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro