DSE中文聆聽卷防接收不良　考生左右耳連唔同收音機

中學文憑試(DSE)今(2日)為中文科卷三聆聽及綜合能力考核，聆聽題目內容是一名學生就理想世界作專題演講，有學生及老師就題目討論；綜合能力部分就需要學生就「中學生建設社區計劃」撰寫文章。



就讀培正中學的劉同學預備了兩部收音機應考，均由校內師兄、師姐提供，全程她亦分別在左、右耳戴上兩部收音機的耳筒，以防接收不良。她有信心在中文科可取得5**級的成績，認為作答綜合能力部分的時間充分，自己在構思論點時得心應手，又指寫字字速快，料可考得好成績。



姜同學認為綜合能力部分所提供資料少，活動內容更需自行構思，認為比歷屆試題難，她未能完成作答。姜同學及陳同學轉到特別室應考，因考試開始前收音機出現「沙沙聲」。姜坦言，考評局仍用收音機作考試工具是「好old school(老土）」，應直接播錄音，否則有任何「唔好彩」事情發生，都會影響考生成績。



廠商會中學中文科主任何慧微認為，是次甲部聆聽「由頭到尾都係答案位」，考生需要專注，否則未必能掌握答案，但仍有數條題目學生能夠輕易取分，例如講甘迺迪名言，考生應可猜到答案。她又指，錄音語速正常，沒有疊聲。



乙部綜合能力是考評局常出的專題文章，她今日監考時亦見考生對題目純熟，考場內近一半考生要求加紙，但是次在聆聽部分提供資料較以往少，變相給予考生導向該如何作答，若不專心應考，就變成沒有方向，難以做資料整合，而考生亦要有篩選材料的能力，否則會失分。