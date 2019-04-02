坪洲聖家學校爆頭蝨10多學生中招　防護中心僅供網上指引

坪洲聖家學校爆發頭蝨問題，由上月21日至今累計有10多名學生有頭蝨。校方已即時處理，安排學生到坪洲健康院求診，加強學校清潔及提醒學生及家長注意個人衞生。不過，有家長指由於醫生只給予確診學生2至3日假期，部分學生未痊愈又回校上課，擔心蝨患又再蔓延，至今持續未能根治，促請衞生防護中心派員到學校協助。



有家長表示，該校頭蝨問題爆發兩周仍然持續，甚至有長者擔心孫兒有頭蝨，要請病假影響學業，即使醫生確診亦拒絕承認事實；亦有部分學生頭蝨未根治好又再上學，結果被發現後又要再到健康院求診。她已提醒自己的小朋友小心，但在校內小朋友難免會攬攬碰碰易惹上頭蝨，很是擔心。



該校校長伍麗英回應指，現時每日有檢查學生的頭髮，如發現有頭蝨會通知家長帶小朋友求診，如家長沒空，校方會安排帶小朋友到健康院檢查。校方曾向衞生防護中心求助，但獲告知未能安排講座，只提供了網上處理指引供學校參考。至於學校爆發頭蝨的原因，健康院亦指難查究，可以是外來因素或衞生問題。伍續稱，該校每級有一班，現每班約有兩名學生有頭蝨，但情況穩定下來。



頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮。主要傳播途徑是透過頭部與頭部直接接觸、共用梳子、帽子或頭飾等個人物品而受感染，由於幼童在玩耍時常有緊密接觸，一旦接觸患者較易染上。



衞生防護中心回覆指，今聯絡聖家學校展開流行病學調查，確認為一宗頭蝨爆發個案，已派員到學校視察，建議所需預防措施，該校正接受醫學監察。防護中心指，自上月28日起該校有學生出現病徵，至今6名女學童受影響，年齡介乎11至13歲，她們曾到門診求醫，調查仍在進行中。