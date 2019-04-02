五度強搶婦女手袋　無業積犯囚5年半

有30多次搶劫案底的47歲無業積犯，承認在去年2月21日至3月2日的十多天內，5度在港九新界不同地區強搶女士手袋財物，有時更持武器威嚇，甚或對事主施以暴力毆打。他早前在裁判法院承認5項搶劫罪，今日(2日)被解往高院求情判刑，法官最終判他監禁5年6個月。



本案被告李偉業，報稱過去曾當酒保及裝修工人。他由1989年首次犯法，至今共有52項案底，其中34項為搶劫。他最近一次出庭是在今年2月，因無牌藏槍及藏有第一類毒藥被判監8個月。今天他接受的5項搶劫罪中，尾3項是在上述藏槍案保釋候查期間所犯。



案情顯示，被告先在去年2月21日晚上，於加路連山道持啤酒樽威嚇一名坐在私家車司機位、把車窗打開的女士，聲稱如不交出財物便用酒樽打她的頭，成功搶走女士的手機。翌日中午被告在旺角彌敦道推跌一名68歲婦人，搶去她的手袋。同月27日傍晚，他又在港鐵紅磡站外從後箍一名女士頸，企圖搶奪手袋，但因女事主極力攬住手袋，最終被告只能伸手入手袋內，搶去一些現金及唇膏等雜物。



去年3月1日，被告再在土瓜灣新碼頭街一酒樓犯案。該案63歲女事主在酒樓女廁如廁，被告突然進入並把廁格門踢開，事主因而被廁格門撞到。被告隨即把事主掛在門上的背包取走。至3月2日上午，被告再在天水圍置富嘉湖二期商場的電梯大堂，搶劫一名76歲婦人的手袋。該案女事主糾纏間不但遭被告扯跌，她倒地後被告還繼續拉扯，直至她乏力鬆手，被告才取去其手袋逃走。



警方在接獲酒樓女廁案的舉報後檢查閉路電視影片，發現被告得手後乘的士逃走，然後在深水埗醫局街下車。警方於是在附近埋伏，在3月2日，被告在犯完天水圍案、返回醫局街一單位時將他拘捕。



法官今天判刑時，指摘被告專選單獨一人的女士下手，更對年老婦人施用暴力，而且屢犯不改，部分控罪更是在就另案保釋期間觸犯，必須加刑以收阻嚇作用。雖然他求情時表示當時其女友懷孕而要籌錢，在被捕後女友不但小產，還出現精神問題，但法官認為這亦非減刑理由。綜合案件的加刑因素，以及被告認罪減刑因素後，法官最後決定每項控罪判監3年10個月至4年4個月不等，部分刑期同期執行，最終總刑期為5年6個月。