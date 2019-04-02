財政預算案民調評分續下跌　滿意率淨值創03年新低

立法會財務委員會下周舉行特別會議，審議政府新一份財政預算案。有民調顯示，財政預算案評分持續下跌，最新評分為42.5分，反對率高達52%，而滿意率淨值為負33個百分點，是2003年以來新低。多名立法會議員表明將反對預算案，亦有議員批評政府漠視民生，對市民所需「勒緊荷包」，只顧花錢大興土木，惟各項基建醜聞不斷，猶如「倒錢落鹹水海」。



香港大學民意研究計劃於上月14至19日，訪問1024名市民。民調顯示，受訪市民對政府財政預算案的滿意率只有19%，較上次同類調查下跌5個百分點，不滿率則上升2個百分點，達52%，滿意率淨值為負33個百分點，下跌了7個百分點，亦是2003年以來新低。而市民對預算案的評分亦下跌了0.5分，只有42.5分。



另外，調查亦顯示有48%受訪者不滿政府理財策略，滿意的只有22%，滿意率淨值為負27個百分點，而認為香港財富分配不合理的有62%人，只有26%人認為合理。至於香港稅制方面，認為公平及不公平的分別有57%及30%。



立法會議員區諾軒直指民調反映預算案的「垃圾程度」，批評預算案沒照顧市民需要，教育、醫療等開支並不足夠，但就浪費公帑於明日大嶼填海計劃等具爭議的項目，故他必定會就預算案投反對票。



同樣表明會反對預算案的議員譚文豪形容預算案「冇新意」，批評政府漠視民生，民調結果不僅反映市民對預算案的評價，更顯示市民對政府反感。他舉例指政府派4000港元計劃造成混亂、收緊長者綜援申領門檻等，都反映出政府不懂善用儲備。



議員尹兆堅就批評政府只顧花錢大興土木，但過往多項大型基建均爆出超支、偷工減料、不安全等醜聞，有如把公帑「倒落鹹水海」，相反政府對市民所需卻「勒緊荷包」，早前派4000港元計劃「派到一鑊粥」，今年預算案更「直頭唔派」，質疑政府投放福利、醫療等方面的撥款均不足。



勞工界議員陸頌雄稱，預算案整體而言屬合格，惟部分民生措施應投放更多資源，包括房屋方面應設租金券、學生津貼資助應由基層學生擴展至全港學生等。他又指出，預算案評分低是基於財政司司長陳茂波對市民觀感不夠敏銳，認為陳需多加留意。