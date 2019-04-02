政府指移交逃犯修例補「漏洞」　大律師公會斥誤導

政府擬就移交逃犯修訂相關條例，近日剔除有關商業的9項罪行，明日(3日)將提交立法會首讀。大律師公會今日(2日)發表聲明指，剔除9項有關罪行只屬假象，未能釋除不安，指出根據目前法律，不容許移交逃犯到內地，並非政府所指的「漏洞」，而是經討論後考慮到香港與內地司法制度的分別，政府所指的「漏洞」是誤導，修例後，特首將成啟動移交程序的唯一決定者，立法會不能把關，亦無法確保有足夠制衡。



公會又指，修例後將原本要求引渡文件要由法官核證，改為按「訂明安排的方式」核證，質疑有關改動是降低門檻，認為應先就修例作更廣泛諮詢。



保安局局長李家超指，香港與內地政府未於1997年前訂立移交逃犯協議，是預想日後兩地會商討另設條文以制訂長期協議，故當日並無法律處理相關部分。他重申，修例非為內地而設，旨在向不同司法管轄區，以同一標準，按個案形式處理單一案件。



至於追溯期問題，李指，修訂移交逃犯條例的內容，必然是要處理過往所犯的罪行，例如今次有港人涉及台灣的案件，正是疑犯過往涉及謀殺，惟現時香港並無法律去處理，正是其漏洞之處。