再增3宗麻疹個案　其中1人為國泰貨運站員工

麻疹疫情持續，衞生防護中心公布正調查3宗新增的麻疹個案，涉及3名香港國際機場工作人員。根據病人提供的資料，他們於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人，相關家居接觸者至今沒有出現病徵，情況穩定，並正接受醫學監察。



首宗個案涉及一名23歲男子，過往健康良好，於3月27日出現發燒和咳嗽，並於3月28日開始出疹。他於3月29日及30日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，並於3月30日入院接受治療。他曾接種2劑麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。病人在傳染期曾到訪位於大埔廣福道的陳敏宜牙醫診所。



第二宗個案涉及一名29歲男子，過往健康良好，於3月25日出現咳嗽、流鼻水和頭痛，並於3月27日開始出疹。他於3月29日到天水圍嘉湖醫務所求醫，同日到天水圍醫院急症室求醫，並被轉送屯門醫院入院接受治療。病人報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。病人在傳染期曾到訪荃灣大河道沙嗲王、九龍環球貿易廣場的「天際 100」、中國旅行社旺角分社。



第三宗個案涉及另一名23歲男子，過往健康良好，於3月29日出現發燒，並於3月30日開始出疹。他於3月29日及30日分別到美孚新邨古志成醫生醫務所及葵涌栢健家庭醫療中心求醫，並於3月31日到瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院接受治療。病人報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。患者於國泰貨運站工作，據了解，他最近工作期間無踏足機場，但曾到過國泰城。



國泰航空服務有限公司(CPSL)指，今天(2日)接獲衞生署通報，證實一位貨運站員工確診染上麻疹。CPSL已採取應對措施，並安排清潔承辦商徹底消毒其工作區域、升降機及公眾地方。在相關員工附近工作或曾與其接觸者會收到通知，以檢查他們有否出現任何症狀。



CPSL建議員工上班前檢查體溫，對麻疹沒有免疫力的員工上班時，可考慮於貨運站室内範圍佩戴口罩，若身體不適，應立即就醫及留在家中休息。



連同上述3宗個案，香港今年至今錄得39宗麻疹個案，當中18人為機場人員。