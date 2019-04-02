關員長期請病假揸的士　評論員斥海關內部監察嚴重漏洞

澳門廉署早前發表年度工作報告，披露多宗投訴及舉報個案，包括一名海關關員長期請病假兼職的士司機。保安司今日（2日）回應指，已收到海關的紀律調查報告，近期會有處理結果，最高處分為撤職。有時事評論員批評，事件反映海關內部監察出現嚴重漏洞，或有更高級職員涉失職，促請當局盡快檢視及改善現有制度。



案情指，一名現役海關關員2013年被醫生診斷患病，其後經衞生局健康檢查委員會建議，獲安排從事較為輕便工作。該關員自2014年起不斷向部門提交病假單，在2014年9月至去年4月期間，累積向部門取得近1200日有薪病假，涉及約110萬澳門元。該關員於2014年3月起開始「秘撈」揸的士，包括在放有薪病假期間，全職揸夜更的士，每更工時長達12小時。



至於另一名退休關員涉嫌偽造文件詐騙房屋等津貼的案件，當局稱涉案人員在退休後違法，和海關本身工作沒有關係，但案件會作為反面教材，督促人員遵守法紀。



「一名員工請咗千幾日假，佢嘅上級冇理由唔知，亦都冇理由完全唔跟進佢嘅情況，事件反映海關內部嘅漏洞相當多。」澳門時事評論員蘇文欣指，事件性質嚴重，當局除了處分涉事者外，亦應調查是否有其他更高級的人士涉失職。他建議當局盡快檢視請假制度，並加強監管，以防類似個案再次出現。



另外，對於早前接連有一名內地女子和一名南韓女子，涉嫌擅闖澳門國際機場禁區的事件，保安司稱絕對是安全漏洞，對保安員和職員「睇漏眼」的講法完全不能接受，治安警已要求機場保安公司解釋，若未能解釋，會依法處罰保安公司。而當局今日下午亦與民航部門和保安公司開會，要求正視問題。



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