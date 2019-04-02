收緊海魚養殖續牌　業界轟政府趕盡殺絕

政府出招收緊魚排的續牌條件，要求魚排至少70%面積養魚，以及每平方米有10公斤魚，若不達標將縮減其牌照面積或拒絕發牌。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日(2日)下午召開特別會議討論相關事宜，有34個漁業團體及代表出席。



食物及衞生局副局長徐德義會上率先發言，指現時80%的魚排養殖率極低，甚至被閒置，對於香港漁業的可持續發展不理想，漁護署希望能聽取各方意見，善用可用面積。



不過，此番言論隨即被一眾漁業與會者抨擊，香港漁業聯盟助理主席姜紹輝批評，魚排養殖牌照並非政府恩賜，乃由於填海發展下漁民自找的出路，認為香港的繁榮不斷犧牲漁民利益，現時更要收回等同趕盡殺絕。



漁民石帶喜發言時甚至激動哽咽，斥今年漁民生存空間已不斷變細：「垂釣牌又出不到，養殖牌都保不了，我都幾十歲人啦，做咗幾十年漁民，投資大但就最後一無所有，都唔知做錯咩！」同樣養殖了30幾年魚的漁民張全表示，以前魚排養殖率可達60%至70%，但現時因水質非常差，養魚十分艱難，如2017年時養殖了30幾萬條黃立鯧，最終卻死了90%，沙巴也死80%，「漁護署叫我養70%魚即係叫我死！」



有不少漁民指出，進口海鮮數量龐大，亦直接影響本地養殖。漁民徐家豪指，進口海鮮每年佔整體海鮮產量90%，拖垮本地漁業。漁民羅廣財則認爲，政府應提供魚糧或養魚津貼，提高漁民的生存空間。漁民吳少茵批評，署方管理不善，但將責任推向漁民身上，做法本末倒置，漁護署應該要問責，並全面撤回相關收緊標準。



漁農自然護理署助理署長(漁業)黎堅明指出，有關收緊標準只是建議方案，署方並未有確實的實行時間表，樂意聽取大家的意見。