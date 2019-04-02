政Whats噏：唱衰香港唔夠　陳方安生亂點政府外訪解畫

被視為「搞事四人幫」之一、有「民主阿婆」之稱嘅前政務司司長陳方安生，上月底聯同兩名泛民議員訪美，會見多名當地政界人士，今日(2日)仲透露下個月會再同立法會法律界議員郭榮鏗應德國邀請出訪當地。睇嚟呢位民主阿婆真係不甘寂寞，呢頭去完美國唱衰香港唔夠，下個月又再出訪，兼且喺度指指點點叫特區政府官員學佢出訪解畫，認真亂嚟！



上個月郭榮鏗已大鑼大鼓話會聯同民主阿婆及資訊科技界議員莫乃光出訪美國，期間遇着泛民就修訂《逃犯條例》搞遊行，民主阿婆就高調越洋呼籲人上街，講到美國好關注今次修訂、對香港人影響好大，唯恐天下不亂。三人回港後喺今日召開記者會總結行程，民主阿婆率先開腔，話自己出訪係如實講出香港目前人權、自由同一國兩制落實嘅真正情況喎。



佢又強調一國兩制近年變晒質，美國同國際都好關注中央干預香港情況，以「要挾」口脗話《美國政策法》係基於一國兩制，如果再被削弱，美國可能重新考慮應否給予香港優惠待遇，兼且會就香港情況發聲喎。佢更點名叫特區政府同特首林鄭月娥出訪歐洲、美國同加拿大等地，話由林鄭親自向各地政府解畫，香港係咪仍然全面貫徹落實一國兩制。



問到訪美期間同美國副總統彭斯會面幾耐、傾咗乜嘢？民主阿婆就閃閃縮縮話「短暫」，唔願交代見咗幾耐，而佢引述對方首個提問就係「香港仲有冇宗教自由？」而唔係佢哋覺得好重要嘅修訂《逃犯條例》，佢亦不得不承認，話彭斯好明白香港仲係中國內最自由、最開放嘅法治地方，所以佢亦向彭斯表達香港好珍惜同美國嘅特別關係。



至於外訪團早前被官媒發文指斥去「告洋狀」、「挾洋自重」，郭榮鏗回應時話每次聽到呢啲說話時只會諗起古裝片覺得好可笑，認為從政者無勇氣走出去同各地交流好遺憾，仲叫建制派議員一齊走出去，話如果認為一國兩制無問題，就應該自己去講。



老實講，將近八旬嘅民主阿婆嘅政治光環早已消失殆盡，咁多年猶如怨婦又不甘寂寞，經常對香港事務指手畫腳。佢呢舊政壇舊電池，點叉都冇用，仲想教政府做嘢，真係不自量力呀！



