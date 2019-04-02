中區軍用碼頭交駐港部隊遭質疑　政府批議員防務知識弱

港府就中區軍用碼頭提出修例建議，包括將碼頭範圍的4座1層建築物列為禁區，碼頭其他陸上範圍建議劃為「受保護地方」，立法工作完成後會將碼頭正式移交解放軍駐港部隊。有泛民議員表示，擔心碼頭交由駐軍管理，其做法變相「割地」和屬於「一地兩檢」的翻版，並認為該碼頭無須交由駐軍使用。保安局局長李家超指出，部分議員的防務知識薄弱，而且該碼頭屬軍事設施，用於防務目的，應按駐軍法管理使用。



立法會保安事務委員會今(2日)討論有關議題，有泛民議員表示，軍用碼頭現時佔中環海濱總面積的3%，等於將香港的地區「割開」，而且該範圍交由駐軍管理就會「行大陸一套的法律」，擔心若有市民誤闖或觸犯法例時，會遭受內地法例被捕。



李家超指，不認同該議員的說法，強調立法是保障軍用碼頭範圍，又指一般軍用碼頭不會開放，但因駐軍考慮到市民期望，故除面向維港一面外，碼頭其餘三面均採用活動欄柵，將軍事用地與公園及行人路隔離。若駐軍沒有軍事用途時，該路段亦可開放予市民使用，強調該路段開放與否都是用作防務用途，而甚麼時候會開放是由駐軍決定。