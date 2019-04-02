發展商申粉嶺棕地改商住項目　6座住宅中1座為首置盤

原本預留作首置上車盤的安達臣道地皮計劃以公營合營模式發展，但框架細節至今音訊全無，有發展商搶先向城市規劃委員會闖關，申請粉嶺麻笏河附近的棕地改為商住發展項目，計劃興建6座、2156個住宅單位，其中一座為「港人首置上車盤」、社區及公共康樂設施。



發展商申請將現時的「康樂」地帶改劃為「其他指定用途」註明「社區/康樂設施及粉嶺繞道暨商業/住宅發展」，根據申請書，擬議申請的地皮佔地25,125平方米，當中包括7430平方米的政府土地，目前主要是用作露天倉庫，停車場和物流用途的棕地。改劃後將提供6幢住宅大樓，樓高39層。申請人包括Yield-The-Best Limited，公司董事為雷雨根、雷雨深及雷雨潤。



申請書指，擬議的改劃有助於釋放棕地以提供急需的房屋發展，可消除目前與環境不相容的棕地，改善該地區的環境，釋放棕地和閒置政府土地的發展潛力，應對急需的房屋發展。又指透過覆蓋粉嶺繞道，有效善用稀缺的土地資源，為短至中期房屋供應作出貢獻，有效利用已規劃的道路網絡和公共交通基礎設施，展示棕地業主協力優化使用稀有土地資源，減輕對郊野公園邊陲發展壓力及大規模填海需要。