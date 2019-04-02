涉假學歷呃40萬薪金　地球之友前經理遭廉署起訴

慈善團體香港地球之友前助理經理涉嫌欺詐，利用虛假學歷及專業資格誘使該慈善團體聘用他及支付共約40萬港元薪金，今日(2日)遭廉政公署落案起訴，獲准保釋候訊。



被告為黃國樑(58歲)，香港地球之友慈善有限公司前助理經理，被控一項欺詐罪名，將於本周四(4日)在東區裁判法院答辯。控罪指，被告涉嫌於2017年2月14日至4月24日，向香港地球之友虛假地表示他持有香港浸會大學頒發的經濟學碩士學位，及為中國註冊會計師協會的附屬會員，意圖詐騙而誘使香港地球之友聘用他，導致他獲得利益或香港地球之友蒙受不利。



廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。調查發現，浸大沒有開辦任何名為經濟學碩士的課程，而中國註冊會計師協會不設任何附屬會籍。基於有關虛假學歷及專業資格，香港地球之友於同年5月4日以月薪逾3.1萬港元聘請被告為助理經理，他工作超過1年後提出請辭，於去年6月7日生效。



香港地球之友表示，會方經內部控制審閱，發現黃懷疑利用虛假學歷及專業資格而獲得聘用，他已於去年6月請辭並離開香港地球之友。