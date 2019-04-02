網民熱話：外傭只顧購物　推輪椅老翁出路邊惹公憤

外傭顧住睇衫，竟忽略同行老人家？今日（2日）有網民網上貼文，指目擊一名外籍女傭偕需用輪椅代步的老翁外出，途經一間服裝店時，疑購物欲起，「一支箭」走進店內購物，卻把老翁掉在路邊置之不理。事件引起網民公憤，認為外傭行徑不能接受。



事件發生於香港仔，從貼文者郭過在Facebook群組上載的照片可見，其中一張是外傭正在服裝店購物，並手持相信是「戰利品」的衣服；另一張則是該名坐在輪椅的老翁，他戴上口罩，倦容滿面在路邊等候。「這位工人姐姐把伯伯推到98號巴士站路中心，任由人推撞，而自己一直留在店內睇衫。」當時曾有街坊勸她把老翁推到安全地方時，對方隨即面露不悅：「仲話阻住佢睇衫喎！？」惟事發地點太多人路過，最後貼文者自行把老翁推到安全地方。



網民得悉事件後，直言外傭所為令人「睇唔過眼」，有網民更對她不悅表情尤其不滿，「有諸內形諸外，惡形惡相」，「相由心生，極醜惡」。亦有網民希望把事件廣傳，好讓僱主能看清外傭「真面目」。



網民有話說：



Candy Cheung：不知所謂

Anson Wong：個老人有咩三長兩短，佢都唔得掂。

Chi Ming Wong：炒得啦！



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