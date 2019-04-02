山頂纜車兩階段翻新　本月23日起停駛2至3個月

有130年歷史、每年載客量逾600萬人次的山頂纜車，將耗資約6.84億港元，分2階段展開發展計劃，包括添置全新纜車、鋪設新路軌、翻新山頂總站及擴建花園道總站等等，首階段於本月23日進行，纜車會暫停服務約2至3個月。期間除現有巴士路線外，新巴將增設特別路線第X15號由金鐘(西)巴士總站往返山頂，山頂纜車表示會將工程對所有乘客、社區和旅遊業的影響減至最低。



山頂纜車去年獲行政會議批出新經營權及批准展開發展計劃，將添置全新車的纜車，每程載客量將會120人提升至210人，縮短乘客候車時間。更換車廂需要安裝全新的動力及拖曳系統、纜索、鋪設新路軌、加固路軌地基及橋樑結構，以及延長現有纜車交匯處，並將花園道總站月台往上山方向遷移。



計劃還包括全面翻新山頂總站，及擴建花園道總站，建造可容納1300名乘客的等候空間，並於排隊及候車區提供娛樂設施。因工程規模龐大，山頂纜車需分2階段暫停服務以配合完成工程，整個計劃料於2021年初完成。



首階段纜車暫停服務時，可乘搭下列公共交通工具到山頂：

1.新巴增設特別路線第X15號：金鐘(西)巴士總站(近港鐵金鐘站B出口)往返山頂

2.新巴路線第15號：中環(中環碼頭) / 交易廣場往返山頂

3.新巴路線第15B號(只限周日及公眾假期)：灣仔(會展新翼) 往返山頂

4.港島專線小巴1號：中環(香港站公共運輸交匯處往返山頂

