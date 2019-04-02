警「放蛇」打撃中港白牌車　2司機斷正

警方持續進行打擊白牌車行動。新界北總區交通部特遣隊，聯同情報及聯絡組人員，根據線報分析及經深入調查後，今晨(4月2日)11時，展開代號「進擊」行動。警員喬裝顧客「放蛇」，透過手機即時通訊程式，各以1100人民幣的車資租用2輛七人車，分別由西鐵屯門站及上水百和路前往廣東省東莞市。



當兩車輛分別駛至近元朗元朗公路及上水掃管埔路時，警員隨即表露身份，拘捕姓林(27歲)及姓尹(50歲)本地男子，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」，稍後已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。



警方強調，根據《道路交通條例》，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5000元及監禁3個月，再干犯則可處罰款1萬元及監禁6個月。另外，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。



此外，由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。而有關涉案私家車車主，亦須要負上刑事責任。