議員倡零人道毀滅　漁護署指沒空間實行

立法會保安事務委員會討論「動物守護社區大使計劃」，多名議員批評計劃欠成效，認為應成立動物警察專責處理虐待動物事務。至於泰國小狗被漁護署人道毀滅一事，泛民建制派議員齊轟署方做法不妥，漁護署助理署長(檢驗及檢疫)薛漢宗指，當時小狗確認來自疫區，經船長簽署毀滅的確認書，人道毀滅前亦未收到任何報失通知，又指香港並非瘋狗症疫區，一旦疫情爆發可能需要撲殺全港狗隻。



薛解釋，當時小狗隨貨船入境，由泰國經越南到港，未有任何證明身份的文件，署方已向船長確認簽署毀滅授權書。他強調，相關條例嚴格，是為了保護香港避免成疫區。對於「零人道毀滅」的建議，薛指沒有空間可以實行，舉例貓狗太老可能面對很多狀況，若不人道毀滅對牠們更殘忍。議員鄺俊宇要求署方就事件道歉，但薛回覆指沒有補充。



至於大使計劃方面，有議員批評計劃「惡心、可恥」，指解決虐待動物問題並非「整幾個大使宣傳就得」；議員區諾軒指警方過去5年只檢控94人，檢控率僅1.7%。保安局副局長區志光稱，部分檢舉個案證實未有涉及虐待成分，引致案件分類不同。薛表示，港府將會就殘酷對待動物條例的修訂內容作諮詢。