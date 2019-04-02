服務助理人工舊不如新　議員批醫局亂龍促同工同酬

醫院管理局早前宣布支援職系人員加薪8%，惟舊制的健康服務助理等卻不獲加薪。香港醫療人員總工會今日(2日)表示，接獲大批舊制員工投訴，不滿醫管局厚此薄彼，即使工作量一樣以及年資較長，但頂薪卻比新制員工少。工會形容現時舊制員工「群情洶湧」，要求劃一加薪8%，將去信醫管局要求回應訴求。



醫管局健康服務助理員協會主席張蕙儀估計，目前約有1200名健康服務助理，而新制支援職系員工加薪後，二級病人服務助理頂薪達2.1萬多港元，但相對舊制職位的健康服務助理即使計算每月津貼，頂薪僅約2萬港元。她指，舊制員工大部分年資均超過20年，「幫醫管局捱過『沙士』，但竟然冇份加人工！」



現於聯合醫院工作的李先生擔任健康服務助理逾23年，他形容工作量極大，「做到冇得停，又經常要追更！」他認為舊制與新制員工工作量一樣，但不獲加薪極不公道，難以接受自己所培訓的新員工薪金更高，要求舊制員工應同樣獲加薪。於仁濟醫院任二級工人的蘇女士不滿舊制員工年假比新制少，指新制支援職系員工做滿十年年假數目可達21天，但舊制員工只有14天，要求劃一年假日數。



立法會議員麥美娟批評，醫管局多年來人事制度混亂，今次加薪方案令舊制員工士氣低迷，認為最後只會令病人受害，要求局方應同工同酬。



醫管局解釋是次就支援組別員工事宜進行的顧問研究只包括以薪幅制度支薪的病人服務助理、運作助理和行政助理。至於舊制的支援職系員工，包括健康服務助理等，其薪酬按醫管局一般職系薪級表或標準薪級表支薪，並與政府薪級表掛鈎，該職級的整體薪酬配套將跟隨公務員制度調整。



此外，自2001年開始，醫管局不再招聘該職級而改成招聘以薪幅制度支薪的病人服務助理、運作助理和行政助理。局方會繼續聽取及積極跟進各支援職系工會的意見，並會在第二階段顧問檢討再作考慮。