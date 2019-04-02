重案破借貸詐騙集團拘2男　至少2人中招涉款210萬

葵青警區重案組人員根據線報及經深入調查，昨日（1日）下午5時許，在觀塘偉業街133號一單位，以涉嫌以欺騙手段取得財產，拘捕2名25歲分別姓杜及姓嚴本地男子，警方初步調查相信案件涉及至少2名受害人，涉及金額約210萬港元。兩名被捕男子現正被扣留調查。



警方初步調查顯示，2名被捕男子涉嫌假冒財務公司或銀行職員致電受害人，向受害人聲稱可以安排貸款，包括低息及按揭貸款。受財若渴的受害人信以為真，與騙徒見面後，騙徒即安排他們向財務公司借貸，聲稱可藉此提升信貸評級。當受害人獲得貸款後，騙徒隨即以收取保證金等理由，要求受害人將貸款交予他們。



其中一名姓劉（35歲）男受害人按指示交出貸款後，被要求再次貸款，該名男受害人懷疑受騙，遂於3月29日報案。警方調查期間，另發現騙徒相約了一名姓陳（70歲）男子到觀塘偉業街的單位，聲稱可為他安排低息貸款，最終該名70歲男子沒有損失。



警方相信行動已經成功瓦解一個借貸詐騙集團，警方目前正調查是否有其他涉案人士在逃，不排除有更多人被捕。