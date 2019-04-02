安老院輸外勞搞亂本地巿場　釋放婦女勞動力方上策

安老院舍人手短缺，據悉政府擬放寬容許資助院舍輸入外勞。東方報業集團旗下on.cc東網時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興批評當局對部分院舍「肥上瘦下」情況不作監管，未有保障本地員工利益，此時輸入外勞，只會助長合約院舍牟取暴利，同時搞亂香港勞動市場。王認為當局應釋放本地婦女勞動力，提供安老課程予待業婦女，以紓緩業界人手不足壓力，長遠則必須保障本地僱員的權益及待遇，而非盲目輸入外勞。



王國興批評政府一直想透過輸入外勞解決安老業人手不足問題，早前曾經傳出，構思讓在港工作的外籍家庭傭工轉聘作安老院舍員工，旋即引來全城嘩然，擔心大幅推高外籍家庭傭工薪金水平。他指，雖然勞工及福利局局長羅致光急急改口稱轉合約是不可能，但其後即傳出容許資助院舍全面輸入外勞的風聲，反映當局從未放棄輸入外勞的想法。



王國興直斥，輸入外勞是「治標不治本」，炮轟政府去年撥款3億港元，為安老院舍三類指定資格的僱員增加兩個薪級點，卻容許院舍自行決定有關調配，結果在缺乏監管下，有院舍偷龍轉鳳，將職位轉換名目，令前線員工無法受惠，中層則「食夾棍」得益，質疑這筆撥款只能造成肥上瘦下，擔心若輸入外勞，只會助長合約院舍經營者進一步牟取暴利，對本地業界「百害而無一利」。



他又指，目前業界有約兩萬名僱員，促請政府加強培訓，提升職位，為他們的工時和薪酬提供合理指引和保障，長遠才能留住人才及有利業界發展，又建議當局善用婦女勞動力，稱不少家庭主婦也願意投身安老行業，當局應提供培訓以作配合，全面輸入外勞只會搞亂香港勞動市場，勢令全港僱員的權益及待遇受損。



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