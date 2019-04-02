海關赤柱大街打擊冒牌貨拉3人　檢1300件假名牌手袋皮具

海關搗破赤柱大街兩間售賣冒牌手袋店舖，檢獲逾千件偽冒名牌的手袋、銀包及皮帶，總值約60萬港元。海關表示，早前在赤柱大街進行例行巡查時，發現有店舖職員向外籍人士兜售冒牌貨，並將冒牌貨存放於隱蔽位置或儲存倉，以逃避執法人員打擊。



海關版權及商標調查科人員，經深入調查及與商標持有人了解後，於今日(2日)採取突擊行動，搗破兩間售賣無牌貨店舖，起出1,300件冒牌名牌手袋及皮具，總值約60萬港元，偽冒的名牌包括LV。



行動中拘捕兩女一男(34至47歲)，包括一名店舖負責人及兩名分別來自不同店舖的店員，他們均涉嫌違反商品說明條例被捕，遭帶返海關總部調查。海關版權及商標調查科署理高級督察梁文聰表示，冒牌產品的定價為100至2,000港元不等，售價比正貨市場價格低百分之5至20。涉案兩間店舖以銷售無牌子的產品作掩飾，店員主要向以外籍人士為目標，先了解他們的喜好，若有意購物的話，店員才從倉庫取出冒牌貨。梁續指，店員會將冒牌貨物存放在樓上倉庫，及店內較隱蔽位置，以避過海關執法。