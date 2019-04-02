政Whats噏：立法會邊個最邪惡？　竟然係佢...

呢個世界好多嘢都好邪惡，大家又估唔估到喺立法會裏面，邊個最邪惡？竟然係佢。



話說工聯會嘅勞工界議員何啟明日前係社交網站Facebook貼文，叫大家估吓邊個最邪惡。咁爆，邊個得罪佢？咪勞嘈住，睇埋張相先，其實講緊食嘢啫！佢上載咗一張相，張相應該有4個人喺度，但見唔到樣，只係見到枱面就有三碗麥皮，一碗五香肉丁加腸蛋米粉，佢就叫大家估吓邊個最邪惡，竟然食五香肉丁？



個Post出街之後惹起好大迴響，有網友認同「五香肉丁！美麗邪惡！」有網友就估最邪惡嗰個人係高嘅嗰位，睇嚟呢位網友已經知道喺度嗰4位係乜水。



未幾，何啟明就開估，再上載咗張相，在座嘅係4名工聯會議員，當中包括何啟明、陸頌雄、郭偉強同麥美娟，何啟明仲話男士都食得好健康，咁食五香肉丁嗰個即係麥美娟喇！有網友直言估唔到係女士食，有網友就估係郭偉強，跌晒眼鏡，亦有網友話「竟然係美麗的辣妹。」



何啟明就留言自嘲「窮到連食五香肉丁的錢都冇」。唔知係咪想幫麥美娟洗脫「罪名」，郭偉強就留言話「平時我都吃丁蛋丁(五香肉丁加蛋出前一丁)，但早兩日瀉完，所以才出現三對一的畫面。」唔怪得食得咁健康喇！