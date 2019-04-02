搭國泰航空寄艙花盆碎裂　導演彭浩翔心碎了

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜排名節節下跌的國泰航空再發生弄壞乘客物件事件，今次事主是本港導演彭浩翔。他今日晚上在Facebook上載多張破爛花盆的相片，講述他乘搭國泰航空的不愉快「心碎」經歷。



事緣彭浩翔今日早上在東京登機前，已經明確向國泰航空職員表示該行李是陶瓷，很易碎，因此希望可以手提上機，惟職員指花盆超過手提行李的規定尺吋，需當作超大行李，拿去專門寄超大件的行李位寄艙，亦替他貼上多張「小心易碎」的貼紙。



不過，當彭浩翔在香港國際機場一降落，趕緊去專門出大型行李位置等候時，卻目睹香港地勤人員竟然照把其超大行李當成一般行李，從普通運輸帶送出來，彭浩翔留言指︰「當見到它直接跌落迴轉輸送帶，我已經心知不妙，這是阿曽藍人展覽上最漂亮的作品⋯⋯」



他打開行動後發現花盆已支離破碎，諷刺國泰航空：「大家別在急着儲飛行里數升級了，其實即使攞到diamond，也是不過如此⋯⋯」Hashtag更寫上「碎的不只是陶瓷還有心」的字句。



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