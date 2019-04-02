瑪嘉烈23歲放射師染麻疹　首宗醫護人員中招

醫管局深夜(2日)公布一宗麻疹個案，患者是一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲放射師。醫管局今晚收到衞生署衞生防護中心的通知，指一名員工的檢測様本對麻疹病毒呈陽性反應。今年迄今香港已錄得40宗麻疹個案。



該名醫護人員的健康紀錄良好，在本周一(1日)開始出現發燒及紅疹，入住瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況穩定。



他在病毒傳染期未有在高風險病房工作，其注射紀錄顯示他曾接種兩劑麻疹疫苗，最近沒有外遊紀錄亦沒有到訪香港國際機場。



醫管局與衞生防護中心會緊密合作調查感染源頭及追蹤篩查曾與患者接觸的人士。瑪嘉烈醫院會密切監察曾與該名員工在工作場所有密切接觸的員工，並按既定程序為有需要員工抽血，以確定其麻疹免疫力。



醫院管理局傳染病及緊急應變中央委員會將於原訂明日(3日)舉行的會議中，就麻疹在社區的整體情況進行風險評估，以及有關員工感染個案的情況。



對於今次麻疹疫情爆出首宗醫護中招，有評論指，現時疫情不斷擴大，雖然一般情況下患者病情較輕，且有疫苗可預防，但疫情在東南亞已出現大爆發，而全球航空交通頻繁，隨着愈來愈多人感染入院，醫護人員亦隨時中招，不禁令人憂慮成為03年沙士大爆發翻版。

