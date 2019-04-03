女子墮樓傳巨響臥屍咫尺　嚇煞2歎早茶街坊

一名78歲姓余獨居老婦，今日(3日)凌晨3時許，在沙田博康邨博裕樓18樓寓所墮樓，昏迷倒臥大廈對開，救護員證實她當場死亡，警員用帳篷遮蓋屍體，現場未有檢獲遺書，經初步調查，並無可疑，正聯絡其家人了解事件。據悉，死者有一名兒子，早年已搬出居住。



老嫗墮樓伏屍位置距村內熟食中心「冬菇亭」僅約6米，事件發生時，剛巧有2名街坊阿伯在亭內飲早茶，2人當時聽到身後傳出一聲巨響，回頭一望，赫見老婦伏屍地上，2街坊有猶有餘悸向東網記者表示，邨內經常有人墮樓，故不感到害怕，但今次被墮樓巨響嚇一嚇，並伏屍咫呎尺，當時有點驚慌。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

