女子墮樓傳巨響臥屍咫尺 嚇煞2歎早茶街坊
2019年04月03日 03:26
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女子墮樓伏屍現場距「冬菇亭」不遠。(胡德威攝)
一名78歲姓余獨居老婦，今日(3日)凌晨3時許，在沙田博康邨博裕樓18樓寓所墮樓，昏迷倒臥大廈對開，救護員證實她當場死亡，警員用帳篷遮蓋屍體，現場未有檢獲遺書，經初步調查，並無可疑，正聯絡其家人了解事件。據悉，死者有一名兒子，早年已搬出居住。
老嫗墮樓伏屍位置距村內熟食中心「冬菇亭」僅約6米，事件發生時，剛巧有2名街坊阿伯在亭內飲早茶，2人當時聽到身後傳出一聲巨響，回頭一望，赫見老婦伏屍地上，2街坊有猶有餘悸向東網記者表示，邨內經常有人墮樓，故不感到害怕，但今次被墮樓巨響嚇一嚇，並伏屍咫呎尺，當時有點驚慌。
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