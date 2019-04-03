探射燈：收集後分類再造　團體化廢為寶

盛載蔬菜的發泡膠箱輕身卻霸佔空間，其他發泡膠製品亦不如膠樽或廢紙般，獲政府設置大量回收箱集中回收。有團體數年前起，到全港各區收集棄置發泡膠，由外賣飯盒至大型電器包裝，回收再造，並呼籲市民回收前要徹底清潔，減少工序從而增加回收效率。



荃灣區青少年發展協會項目經理李家銘表示，數年前設立「迷失寶藏：發泡膠回收行動」，專門收集各種發泡膠製品，並將之分類再造成塑膠原材料，將原本被棄置的發泡膠重生。李指，他們甚少收集有價有市的菜箱，除非有人主動交給中心，現時回收的主要是生果網及電器包裝用的發泡膠等。



李指，團隊現時靠政府資助營運，共有10名職員負責回收及再造，亦有20多家機構協助回收，棄置發泡膠製品集中後，再送到中心處理。他指因人手有限，希望市民將回收的發泡膠先進行清潔，例如撕走膠紙，沖走餐具上的油分等，乾淨回收可大大提升效率。

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