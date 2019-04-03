探射燈：發泡膠極易燃　曾釀貨倉三級火

發泡箱堆積如山問題早已引起火患，除了近日長沙灣的大火外，早在2016年初，葵青貨櫃碼頭一個擺放發泡膠的貨倉更發生三級大火，幸未造成人命傷亡，惟亦因此令發泡膠箱「流落街頭」。有專家指，發泡膠極易燃，一支煙頭已可引起大火，燃燒中還會釋放有毒氣體，構成安全隱患。



2016年初，位於葵青貨櫃碼頭的一個發泡膠貨倉及露天停車場發生三級火警，場內包括一個環保回收場，主要回收發泡膠箱及竹籮等，由於大量發泡膠被燃燒，現場冒出大量黑煙，消防接報到場將火警救熄，未有造成傷亡。



「一支煙頭已經可以燒着！」香港中文大學化學系教授魏濤指，發泡膠主要為聚苯乙烯，屬於極為易燃的物質，燃燒時會產生大量黑煙，並釋放出包括一氧化碳的有毒氣體，亦因發泡膠輕，未燃盡的發泡膠微粒有機會在空氣中飄浮，有機會被人體吸入刺激呼吸系統。

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