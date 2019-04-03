探射燈：空談回收政府袖手　發泡膠山社區炸彈

近日長沙灣大批發泡膠箱焚燒，引發沖天黑煙大火，惹人關注。東網發現發泡膠箱堆積多區大小街頭，「發泡膠山」以街市附近尤其嚴重，部分疑來自直銷菜店。業界估計每日多達10萬個箱進出口，惟未有回收機制，亦難找空間處置，但專家指發泡膠箱易燃，燃燒後釋出大量有毒氣體，構成安全隱患。



深水埗、觀塘及荃灣等多區，發泡膠山處處。長沙灣保安道街市商販陳小姐指，部分直銷菜店職員直接將發泡膠箱棄在馬路上，經常疊至超過2米高，延綿2架貨車之長。東網記者日前直擊有菜店店員拆箱取貨後，將發泡膠箱丟到街上，隨即有婆婆拾起並搬到對面街擺放。婆婆指發泡膠箱可以回收，每個約8毫，高峰期每日可收300個。惟發泡膠箱堆放馬路上已佔據1條行車線，入黑後被搬到青山道的排擋外，逾百個箱將數個排擋完全圍封，一旦發泡膠箱起火，火勢恐一發不可收拾。



荃灣楊屋道街市及深水埗北河街街市一帶，亦出現發泡膠山，後者堆起的10多個箱高過路牌。在觀塘瑞和街，晚上約9時後，工人拉着一疊疊發泡膠箱堆到路邊的停車位擱下，有私家車前後均被發泡膠箱夾擊，整條街零散分布逾百個、近10堆高逾2米的箱陣，與唐樓住宅近在咫尺，萬一發生火警勢會波及車輛及民居。



目前本港未有就棄置發泡膠設具體回收機制，只靠回收商自理。發泡膠箱回收商陳先生估計，每日出入口發泡膠箱多達10萬個，他每日回收約6000個，回收價每個約1港元，扣除7毫予拾荒者。他指發泡膠箱每晚由貨車運返內地，完好的用作盛菜，破爛的回收再造。但發泡膠箱霸佔空間，陳及數名行家自數年前一場大火後，原本租用的場地不獲續租，現只能分散在數個隱蔽收集地點，他曾向政府申請租用空地，惟至今了無回音，只能無奈地以流動形式收集。他又指，回收點有人24小時看管，並且定期射水避免發泡膠箱焚燒。



立法會議員郭偉強指，發泡膠箱堆積問題存在已久，經常收到市民投訴阻街，促請當局與回收商協調，加強回收，並設專門回收區域遠離民居，以免發生火警。



按環保署資料，2017年每日平均有44公噸發泡膠（發泡膠餐具除外）送往堆填區。發言人承認，本港現無法例規管使用發泡膠箱作盛載貨品用途，惟違反《空氣污染管制（露天焚燒）規例》，該署會執法，最高可被判罰款5萬港元。



食環署發言人表示，該署承辦商定期清掃上述地點，若發現有妨礙清掃的物品，該署人員會提出檢控。

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