綠色先鋒：卡板變寶　再造傢俬助劏房戶

一塊塊毫不起眼的廢棄卡板，如何經過巧手再造，化身成為環保傢俬？不少劏房家庭受環境和經濟所限，難以在市面購得合適傢俬，有團體帶領街坊回收區內廢棄卡板作木材，提供空間和工具讓人自由鬥木，製作出專屬傢俬，將環保融入社區之餘，同時助劏房戶打造舒適蝸居。



葵涌大隴街上一間小地舖，平日鮮有人經過，留心一看才發現內有乾坤。除了刨木機和幾張工作枱，還擺滿了不同尺寸的木材和鐵鋸、電鑽和電批等工具。這個木工場其實是一所社區中心，會開放予附近街坊免費使用。早前有社區團體就在這裏舉辦木材回收升級再造導賞工作坊，帶參加者走訪區內工廈，學習揀選、回收和拆裝卡板，成為適合製作家具的木材。



參加者戴上手套後，便跟隨導賞員出發。葵青區內有不少劏房戶，一行人亦經過多個劏房戶集中的樓群，部分外觀已十分殘舊。香港聖公會麥理浩夫人中心團體及社區工作部組織幹事譚潔瑩邊走邊說：「住劏房嘅家庭可能只放得落小型櫃，但市面上往往無適合嘅尺寸，加上劏房家庭通常唔希望花費太多喺家具上。」為經濟考量和更好地善用屋內空間，自己動手DIY的確較為划算。



未幾，一眾參加者就在工廈停車場發現大堆廢棄卡板，木工師傅Peter直言，情況在區內很常見：「呢區多物流同貨運公司，商家為確保貨物安全，啲卡板有少少舊或者爛咗都唔會用，寧願丟棄，最後好多時候都去咗堆填區。」正所謂人棄我取，用作卡板的木材一般已事先經防蟲處理，部分更是實木，加上闊度劃一，只要自行拆裝和表面處理，已是製作小型家具的好材料。



譚潔瑩指，留意到區內工廈林立，卡板棄置情況嚴重，促使社區中心約2年前開展「煥居」計劃，響應環保同時服務劏房街坊。想不到計劃開始後大受歡迎，吸引不少人跑來動手造家具，當中不少更是家庭主婦和長者：「原來大家本身都好有諗法，只要提供空間同工具，好多生活難題都可以解決。最記得有次個街坊整咗個三角形嘅櫃，好有創意。」街坊手造的傢俬五花八門，即使只是同一張櫈，亦能反映出製作者的不同個性：「有啲人會整得粗獷啲，以實用性為主，有啲人就會『雕花咁雕』，每條邊都磨得十分工整，佢哋仲會整啲架用來晾住啲壆位，善用每一吋空間。」

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