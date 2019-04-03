警車「隔空掃描」一日建兩功　屯門粉嶺拘2司機

警車「自動車牌識別系統」再顯威力。今早(3日)6時許，新界北交通部特遣隊警員，利用上月才應用於警車上的「自動車牌識別系統」，在屯門公路執行打擊交通違例行動，期間，在往九龍方向近掃管笏發現一輛可疑私家車，並以系統「掃描」車牌，顯示車主已被罰停牌，遂上前將車截查。



警員查核司機身份後，證實他並非車主，惟司機因欠交罰款被通緝，警員於是將他拘捕。另外，警員利用該系統掃描並截查3輛可疑車輛，司機沒有違例，遂予以放行。



另外，新界北總區交通部執行及管制組特遣隊，今日下午約2時半，沿粉嶺馬會道向上水方向巡邏，至近靈山路一交通燈位時，車上識別系統識別到對面線一輛正在燈位前停車之寶馬房車疑行車證過期，警員遂將車輛截查，發現私家車行車證已於2017年過期，司機聲稱私家車是友人借給他駕駛。經初步調查後，警方以涉嫌駕駛無第三者保險之車輛，以及駕駛未獲發行車證之車輛，將該名姓林(42歲)男司機拘捕，涉案寶馬房車則被拖走。據悉被捕男子為在內地投資的商人。



根據資料，警方於上月23日，將8套自動車牌識別系統放於警車上使用，會安裝兩個掃描器分別掃描前方及後方車輛車牌，可迅速找出可能涉及嚴重違反交通規例的車主。據了解，該系統主要功能，包括針對「車輛未獲有效行車證」、「車主於被吊銷駕照下駕駛」，「車主因交通罪行被通緝」及「識別是否失車」。