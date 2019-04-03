首宗醫護人員確診麻疹　何栢良稱已出現第二輪傳播

一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲放射師感染麻疹，成為首宗醫護人員確診個案，而今年迄今香港已錄得40宗麻疹個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良坦言，現時已相當肯定出現第二輪傳播，又指若該名放射師患者曾到過醫院的高危病房，對病人的影響相對較大。



何指，根據其他地方的經驗，很多零星個案是因為麻疹的感染者，在社區的私家診所或醫院求醫，因而傳染保護措施不足的醫護人員或其他求診病人。他又提到，現時大部分港人都有打兩劑麻疹疫苗，但絕大部分正常的香港市民都不會保存針卡，因此推斷大部分感染患者都不清楚自己的打針紀錄。



他認為可參考澳門做法，指澳門現時有提供疫苗接種「大數據」平台，近兩星期亦開放予市民，按其帳戶登記可查詢自己過往50年疫苗接種紀錄，包括麻疹疫苗已打了幾多針都一目了然。他指，若港府也能提供相類做法，可釋除大部分公眾的疑慮。



醫院管理局昨(2日)表示，該放射師患者健康紀錄良好，周一(1日)開始出現發燒及紅疹，入住瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況穩定。他曾接種兩劑麻疹疫苗，在病毒傳染期未有在高風險病房工作、最近沒有外遊紀錄，亦沒有到訪香港國際機場。