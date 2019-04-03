延長司法人員退休年齡　議員關注若患重病如何處理

立法會一個法案委員會今(3日)討論有關司法人員延展退休年齡的法案，立法會議員何君堯問到，有關人員獲酌情延長退休數年後，其時退休年齡或會延至70多歲，若一兩年內身體有變化，例如一年後已患上重病，能否讓該名人員隨即提出退休，若當事人當時不主動提出退休，有何機制處理。



司法機構副政務長蘇貝茜指，若相關人員獲酌情延長任期後，身體有毛病可提早解約。司法機構助理政務長顏劉佩蓮指，就酌情延長任期安排方面，最多是5年，但並非一次過延展5年，現時安排多數會延1、2年，讓雙方有空間看看該年齡的工作表現，每次開始延長任期前都會安排驗身，醫生要證明其身體狀況良好，可繼續留任。



何續指，認同延長司法人員退休年齡，以紓緩人手不足問題，但酌情延展退休年齡時，會否讓公眾得知更多資料，例如法官處理案件的質素、水平，以平衡公眾知情權及參與，包括能否擴大司法人員推薦委員會的組成人數，考慮增加立法會議員等民意代表。



蘇指，司法人員的工作有高透明度，下判詞等工作是公開的，酌情延長任期會經司法人員推薦委員會處理，司法人員推薦委員會包括各社會賢達，機制行之有效，相關組成經仔細考慮。