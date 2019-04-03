憂麻疹似沙士極速擴散　學者轟政府抗疫懶懶閒

麻疹在香港持續爆發，有學者批評港府對疫情掉以輕心，對當局能控制疫情不感樂觀，憂慮麻疹會像沙士翻版，在多個社區及醫護人員之間快速擴散。有醫生反映，擔心一旦疫情於醫院或醫護人員之間爆發，會令人手更加短缺，加重工作壓力。



香港於2003年曾爆發沙士，當時一名內地學者在港傳染其他旅客及醫護人員，再導致社區大爆發，最終近300人死亡。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強認為，麻疹死亡率雖然偏低，但擔心其傳染度高會成為沙士翻版，令多人受感染。他解釋，麻疹疫情由香港國際機場開始，因該處有大量旅客出入境，令病情一發不可收拾，料很大機會在醫院及社區爆發。他又指，美國當地雖已嚴陣以待，但仍有不少死亡個案，反觀港府態度「懶懶閒」，擔心疫情更為嚴重。



醫學會副會長、家庭醫生鄭志文則指，醫護人員面對不少工作壓力，隨着麻疹疫情持續，相信醫護人員的行政工作會增加，如協助市民核對針卡紀錄、詢問過去的麻疹病歷等，工作量會有所增加，醫護人員亦要在繁忙工作中抽空檢查個人情況。他強調，香港最少70%人對麻疹有抗體，認為毋須全民恐慌。