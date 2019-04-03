百萬市民未收$4000確認通知　政府研押後申請限期

4000港元關愛共享計劃問題多多，100萬名市民提交申請表至今仍未收到確認短訊。有政黨約見負責計劃的財經事務及庫務局，會後引述局方數據指，該局至今收到240萬份申請，有140多萬份已發出確認通知的短訊，其餘約100萬個申請仍未處理。政府回應指，會研究押後截止日期，強調計劃原意是關愛共享，重申沒有「少啲人申請就使少啲(錢)」的心態，會致力讓4000港元派發到合資格市民手上。



關愛共享計劃自今年2月接受申請已頻頻甩轆，包括表格派罄、熱線冧檔及「要攞銀紙先備白紙」等，令各政黨地區人士要忙為政府補鑊。在過去2個月內，有政黨收到大批市民求助，指遞交申請表後仍未收到通知而感到恐慌，加上致電熱線又不獲回覆，多名立法會議員遂約見財庫局局長劉怡翔。



立法會議員葛珮帆指，政府至今收到240萬份申請，預計4月會再收到約30萬至50萬個申請，以每日發出短訊通知量為4.3萬個計算，約在下月第三周會完成所有相關工作。她又指，政府明確表示在本月底已提出申請但仍須補交資料等手續人士，可繼續進行相關手續，倘若已呈交申請，但在5月第三周仍未收到確認通知，則可再呈交申請，當局將寬鬆處理，受理有關補加申請。



議員柯創盛指，政府將在4月內向在2月份呈交申請的市民發放4000港元款項，又承諾會倍加人手，以加快發放確認通知的工作效率，並會改善查詢熱線的服務。